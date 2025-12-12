Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Phantom Corporation TIME AND TIDE

Death Metal, Supreme Chaos/Red Flame (11 Songs / VÖ: 12.12.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Phantom Corporation ignorieren jegliche Weichen, wenn sie das Crust-Handbuch zitieren (‘Frantic Disruption’) oder zubeißen wie das schnellste Schnappmaul der Welt (‘Krokodil’). Haltestellen? Da, wo der aus (ehemaligen) Bauteilen von Dew-Scented, Weak Aside oder Eroded gefertigte D-Beat-Zug hinrast, gibt es keine Haltestellen. Ebenso wenig freundliches Bordpersonal. Chef-Ansager Leif Jensen schreit seine Fahrgäste vielmehr mit vertrautem Rülpsgesang bis zur Atemlosigkeit an und klingt auf TIME AND TIDE noch angepisster als 2023 auf FALLOUT. Dennoch herrscht in dem von Crust-/Grindcore, Thrash- und Death Metal befeuerten Schienenverkehrsfahrzeug gute Stimmung. Schlichtweg, weil Phantom Corporation neben aller Wut den Spaß nicht vergessen und ihren Geradeausbrechern mit hymnischen (Schweden-)Soli (‘Pound Of Flesh’) und massiven Grooves (‘Time And Tide’) Dynamik verleihen. Im Zusammenspiel mit Gangshouts entstehen mitgrölbare Banger, die hier und dort auch mal an No Innocent Victims oder Pro-Pains bessere Tage gemahnen (‘Dead Of Night’). Jörg Ukens druckvolle, bühnenhafte Produktion tut ihr Übriges, dass das versohlte Hinterteil auch nach Erreichen der Endstation noch ordentlich nachbrennt.

So roh und doch facettenreich! Phantom Corporation kehren mit TIME AND TIDE zurück, um zu wüten und zu zerfetzen – umso mehr faszinieren dann aber die Melodien, die sich mal einschleichen (‘Krokodil’) oder mal dreist die Führung übernehmen (‘Crushed’). Das macht die Straßenschlacht zum -fest. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Phantom Corporation zelebrieren auch auf ihrem zweiten Album TIME AND TIDE einen eigenen Mix aus Thrash, Crust und Eingängigkeit, der sich schwer mit anderen Bands vergleichen lässt. Klar, Frontmann Leffes Stimme lässt immer mal wieder an seine frühere Band Dew-Scented denken. Aber die Summe ist in diesem Fall mehr als die Teile. Extrem-Metal-Fans aus den verschiedensten Ecken dürften ihre Freude an diesem Werk haben. Marc Halupczok (5 Punkte)

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Twisted Sister: Möglicherweise kommt ein neuer Song
Twisted Sister
Nach der Reunion-Ankündigung lässt Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French eine weitere Bombe platzen. Offenbar tüftelt die Band an etwas.
Vergangenen Monat kündigten Twisted Sister an, anlässlich ihres 50. Jubiläums noch einmal auf Tour zu gehen. Der eigentliche Bühnenabschied liegt nunmehr neun Jahre zurück, das letzte neue Material noch länger. 2010 wurde mit ‘30’ das letzte neue Lied veröffentlicht, das auf der Neuauflage von STAY HUNGRY landete. Gitarrist Jay Jay French stand nun dem Radiosender 102.3 WBAB Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über ‘30’ und sein Vertrauen gegenüber Sänger Dee Snider, wobei er eine interessante Kleinigkeit durchsickern lässt. Toilettensongs Als Twisted Sister ‘30’ seinerzeit erstmals live präsentierten, nannte Snider die Nummer „Toilettensong“. Der Sänger habe damals vorausgesagt,…
Weiterlesen
Zur Startseite