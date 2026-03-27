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Power Paladin BEYOND THE REACH OF ENCHANTMENT

Power Metal, ROAR/Edel (8 Songs / VÖ: 27.3.)

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Hier bekommt das Motto „Wenn schon, denn schon“ einen neuen Sinn – denn wenn es schon komplett überdrehter ­Power Metal sein soll, dann bitte genau solcher! Anstatt alles mit Keyboards und sonstigem Sound-Ballast zuzukleistern (wie es in diesem Soundcheck eine andere Band macht), strotzen die neuen Tracks der Isländer nur so vor Durchschlagskraft. In Sachen Geschwindigkeit und Wahnwitz erinnert das an alte Sonata Arctica-Werke, wenngleich das Sextett seine Kompositionen vornehmlich mit traditionellem Instrumentarium à la Iron Maiden vorträgt – Keyboarder Bjarni Egill Ögmundsson mischt gewiss auch mit, weiß aber, wo er seine Farbtupfer auszugestalten oder eben einfach nur dezent zu unterstützen hat. Im Vergleich mit dem 2022 veröffentlichten Debüt donnert BEYOND THE REACH OF ENCHANTMENT richtiggehend aus den Boxen/Kopfhörern, sodass einen mitreißende Brecher wie ‘Sword Vigor’, ‘The Royal Road’ oder ‘Keeper Of The Crimson Dungeon’ förmlich aus den Latschen hauen. Darüber hinaus beeindrucken zum einen das Organ von Sänger Atli Guðlaugsson sowie zum anderen die exzellente Gitarrenarbeit von Bjarni Þór Jóhannsson und Ingi Þórisson, wovon man sich etwa im epischen Rausschmeißer ‘Valediction’ überzeugen kann. Mit Power Paladin wird in Zukunft zu rechnen sein.

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Bastardane (mit Hetfields Sohn) heuern Gojira-Haudegen an
Castor Hetfield mit Bastardane am 27. Mai 2022 beim BottleRock Festival in Napa, Kalifornien
Bastardane, die Band um James Hetfields Jungen Castor, hat Gojira-Kreativkopf Joe Duplantier als Produzent verpflichtet.
Castor Hetfield, der Sohn von Metallica-Riff-Schmied James Hetfield, macht bekanntlich schon seit einigen Jahren mit seiner eigenen Band Bastardane Musik. Für das neueste Liedgut hat sich das Trio mit keinem Geringeren als Gojira-Frontmann und -Rhythmusgitarrist Joe Duplantier zusammengetan, der als Produzent zuvor unter anderem bereits für Car Bomb, Urne und Rise Of The North Star tätig war. Die Bürde des Nachnamens Von dieser Kollaboration gibt es zwei frische Tracks zu hören: Neben Duplantier fungierte bei den zugehörigen Sessions im Gatos Trail Recording Studio im kalifornischen Yucca Valley bei ‘Taciturn & Morose’ und ‘Mother’s Tongue’ (hört unten) Dan Joeright als Aufnahmeleiter.…
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