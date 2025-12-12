Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rob Moratti SOVEREIGN

AOR, Frontiers/OPEN (11 Songs / VÖ: 12.12.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Dass hier weder der (soeben ausgedachte) Bruder des Beat-Freigeists aus Jack Kerouacs ‘On The Road’ gemeint ist noch ein entfernter Verwandter des berühmten Sherlock Holmes-Widersachers musikalisch zu Werke geht, dürfte AOR-Fans bekannt sein. Denn abgesehen von seiner nur dreijährigen Zeit als Interimssänger von Saga kann Moratti auf eine hiermit sechs Alben umfassende Solokarriere zurück­blicken. Wie schon auf dem Vorgänger wird der Sänger erneut von einer illustren Backingband unterstützt, zu der unter anderem Gitarrist Joel Hoekstra (White­snake, ehemals Night Ranger), Bassist Tony Franklin (Blue Murder-Gründungsmitglied) sowie Keyboarder/Co-Komponist und gelegentlicher Bonfire-Kollaborateur Fredrik Bergh zählen. Und obschon die obligatorischen Referenznennungen von Journey bis Survivor in diesem Kontext abermals (zu Recht) zur Anwendung kommen, muss man Moratti und seiner Mannschaft durchaus auch eine gewisse Nähe zu Nelson attestieren, deren delektables 1990er-Debüt AFTER THE RAIN in Sachen Arrangements und Melodieführungsqualitäten ebenso durchscheint, was für ein astreines AOR-Album wie dieses immer noch souverän genug ist.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Udo Dirkschneider rekrutiert Gitarrist von Andreas Gabalier
Der neue Gitarrist von Udo Dirkschneider, Alen Brentini (l.), beim Auftritt von Andreas Gabalier am 16. Juli 2022 in der Berliner Waldbühne
Überraschung: Udo Dirkschneider hat seinen neuen Gitarristen beim österreichischen Schlager-Star Andreas Gabalier gefunden.
Die Wege von U.D.O. und Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov haben sich bekanntlich kürzlich getrennt. Nun können die beiden Bands des früheren Accept-Frontmanns Udo Dirkschneider einen Neuzugang an den sechs Saiten vermelden — und dabei bedienen sie sich an einem großen Namen. Allerdings nicht aus dem Metal-Bereich, sondern der Volksmusik — oder, genauer gesagt: Aus dem Volks-Rock’n’Roll. Tolle Energie Denn Alen Brentini, der neue Saitenhexer von Udo Dirkschneider, hat bis vor Kurzem noch bei keinem Geringeren als Andreas Gabalier musiziert. In ihrer Mitteilung schweigen sich Bassist Peter Baltes und Co., welcher im zugehörigen Video das Wort ergreift, darüber aus. "Wir…
Weiterlesen
Zur Startseite