Dass hier weder der (soeben ausgedachte) Bruder des Beat-Freigeists aus Jack Kerouacs ‘On The Road’ gemeint ist noch ein entfernter Verwandter des berühmten Sherlock Holmes-Widersachers musikalisch zu Werke geht, dürfte AOR-Fans bekannt sein. Denn abgesehen von seiner nur dreijährigen Zeit als Interimssänger von Saga kann Moratti auf eine hiermit sechs Alben umfassende Solokarriere zurück­blicken. Wie schon auf dem Vorgänger wird der Sänger erneut von einer illustren Backingband unterstützt, zu der unter anderem Gitarrist Joel Hoekstra (White­snake, ehemals Night Ranger), Bassist Tony Franklin (Blue Murder-Gründungsmitglied) sowie Keyboarder/Co-Komponist und gelegentlicher Bonfire-Kollaborateur Fredrik Bergh zählen. Und obschon die obligatorischen Referenznennungen von Journey bis Survivor in diesem Kontext abermals (zu Recht) zur Anwendung kommen, muss man Moratti und seiner Mannschaft durchaus auch eine gewisse Nähe zu Nelson attestieren, deren delektables 1990er-Debüt AFTER THE RAIN in Sachen Arrangements und Melodieführungsqualitäten ebenso durchscheint, was für ein astreines AOR-Album wie dieses immer noch souverän genug ist.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***