Das neue Hellyeah-Album wird die letzten Aufnahmen von Vinnie Paul beinhalten, deswegen soll er auch auf dem Artwork der Platte mit jeder Menge Fan-Selfies vertreten sein.

Hellyeah wünschen sich von ihren Fans jede Menge Bilder auf denen sie selbst und der im Juni verstorbenen Vinnie Paul Abbott zu sehen sind. Das sechste Album der Band, was noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird die letzten Aufnahmen des Schlagzeugers beinhalten. Nicht lange vor seinem Tod vollendete er die Drum-Tracks für die sechste Platte. Kein Wunder daher, dass Hellyeah planen, den legendären Musiker stark in das Artwork miteinzubinden: Auf Facebook haben sie ihre Fans dazu aufgerufen Fotos von sich und Paul einzureichen, sodass diese später für das Albumcover verbastelt werden können. Wer ein Bild beisteuern möchte, kann dieses einfach unter dem Facebook-Beitrag der…