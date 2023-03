Foto: Bonus Level Entertainment/Just For Games

„Wer […] ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“, heißt es in der Bibel. Je nachdem, wie man Sünden definieren möchte, gibt es eine ganze Menge Sünder. In ‘Saga Of Sins’ wird man trotzdem zum Steineschmeißer – in der Rolle des Klerikers Cecil geht man gegen Sünder vor. Das deutsche Indie-Spiel orientiert sich an den Sieben Todsünden, wie sie aus dem kirchlichen Kontext bekannt sind: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Dazu passend stammt weitere Inspiration von dem niederländischen Maler Hieronymus Bosch, der zu Renaissance-Zeiten ein Bild zum Thema malte. Daraus entstanden ist ein 2D-Abenteuer in Kirchenglasoptik, das Eigenschaften aus dem Jump’n’Run sowie einem Rollenspiel mit Story enthält.

Eintauchen in die Welt der Sünde

Mit dem Ziel, seine Heimat Sinwell von den Plagen der Sünden zu befreien, kann Cecil in die Köpfe der Leute eindringen. Diese fungieren dann als Level, in denen es Gegner zu besiegen gilt. Diese Level bestreitet man allerdings nicht in menschlicher Form, sondern als vier Kreaturen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die man nach und nach freischaltet. Der Werwolf kann beispielsweise Projektile abfeuern, der Gargoyle hingegen mit seinem Feueratem Hindernisse aus dem Weg brennen. Da die Level so aufgebaut sind, dass sich teilweise mit neuen Figuren weitere Inhalte erspielen lassen, haben sie einen hohen Wiederspielwert.

Insgesamt gibt es pro Sünde drei Level, zwei normale Stufen sowie einen Boss – insgesamt also 21 Level. Zusätzlich gibt es Unschuldige im Dorf, in deren Köpfen Boni erspielt werden können. All diese Level sind nett anzusehen und passend zum Thema gestaltet, auch wenn die knalligen Farben auf den ersten Blick überladen sind und die Orientierung erschweren. Allerdings sind sie mit beinahe den gleichen Gegnern ausgestattet und recht kurz – vor allem die Bosskämpfe sind weniger Level als kurze Intermezzi. Auch gibt es keine Reihenfolge, in der man mit den Dorfbewohnern sprechen muss – man klappert im Grunde also einfach alle der Reihe nach ab, was das Erlebnis etwas flach macht.

Kleinere Schwierigkeiten bei der Aufmachung

Dafür ist die Rahmenhandlung interessant und die Varietät der Spielfiguren hält das Spiel doch interessant. Wie über Beten und Spenden an eine Madonna-Statue Zusatzfähigkeiten freigeschaltet werden können, ist ebenfalls passend. Auch die Optik überzeugt: Alles sieht aus, wie aus Glas geschaffen, Gegner zerbrechen, wenn man sie tötet. Cecils Alter Egos bekommen ebenfalls Risse, wenn sie getroffen werden, außerdem sehen die Ränder des Bildschirms getrübt aus. Die Musik sowie die weitere Aufmachung des Spiels, darunter Textfenster, sind mittelalterlich gehalten. In dieser sorgfältigen Optik fallenallerdings dreidimensionale Elemente, wie Hinweise zum Drücken der Entertaste zum Überspringen, störend auf. Auch an anderen kleineren Stellen hat beim Entwickeln wohl Aufmerksamkeit gefehlt, so bleiben in einigen Gesprächen leider die Voicelines aus.

Mechanisch funktioniert der Titel einwandfrei. Wer ‘Saga Of Sins’ jedoch am Computer spielt und diese Art von Spiel nicht gewohnt ist, muss sich beizeiten auf verknotete Finger gefasst machen. Die Tastenverteilung ist umständlich und nicht änderbar – vermutlich haben es Spieler an den Konsolen etwas leichter. Für die acht bis zehn Stunden Spielzeit, die die Entwickler angeben und die auch gut hinkommen, ist das allerdings aushaltbar.

Fazit

Insgesamt ist ‘Saga Of Sins’ wohl eher ein Spiel für zwischendurch. Durch die Story, die die Level verbindet, gestaltet es sich allerdings interessanter als andere kleine Genrekollegen, und wartet sogar mit einer Überraschung auf. Über kleinere Mängel lässt sich hinwegsehen, denn die Level machen durchaus Spaß und die Optik ist einzigartig. Dennoch ist das Spiel eher kurzweilig.

‘Saga Of Sins’ erscheint am 30. März für PC (Windows, Linux und Mac), Playstation 4 und 5, Xbox Series X und die Nintendo Switch.



