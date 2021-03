Die kanadische Gruppe aus Oakville, Ontario wurde seit ihrer Gründung Ende der Siebziger stilistisch schon in etliche Schubladen gesteckt. So reichen die bisherigen Etikettierungen von Prog Rock über New Wave bis Power Pop oder Pomp Rock. Lediglich als Akustik-Band hat man Saga bislang nicht klassifiziert – und erlebt. Bislang. Denn mit SYMMETRY, Album Nummer 22, stellen Saga ihr erstes Unplugged-Werk vor, welches ver­schiedene Song-Stationen der Band-Geschichte im neuen Arrangement-Gewand und unter anderem mit Geige und Cello präsentiert. ‘The Pitchman’, ursprünglich von 1983, eröffnet den Reigen und lässt erstaunt feststellen, wie Saga aus dem Synthie-kühlen, Duran Duran-schultergepols­terten New Wave-Original eine jazzig perlende Folk Prog-Nummer gemacht haben.

Neben der akustischen Bearbeitung von Hits wie dem hier eher hingeflüsterten ‘Wind Him Up’ oder dem zur Sixties-Psych-Folk-Nummer geratenen ‘Say Goodbye To Hollywood’ gestaltet es sich fast noch spannender, wenn die Band mit viel folkloristischer Verve mehrere Songs zu wendigen Medleys fusioniert. So finden sich etwa unter dem neuen ‘The Perfect Time To Feel Better’-Titeldach ‘Time To Go’, ‘The Perfectionist’ und ‘We Hope You’re Feeling Better’ wieder, die einen unmittelbar in eine zum traditionellen Squaredance-Tanzabend umfunktionierte Scheune versetzen. Ähnlich gestrickt und gelungen gestaltet sich auch ‘The Right Side Of The Other Hall’, das drei Songs des 2006er-Albums TRUST als orchestrales Kammerspiel inszeniert. Stilvoll.

***

