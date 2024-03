Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2024 für euch zusammengetragen. 13 neue Bands wurden bekanntgegeben.

METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 14. bis zum 17. August 2024 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets 2024 Das Summer Breeze Open Air feiert 2024 die 25. Edition. Aktuell gibt es im Shop 6.660 Tickets inklusive 10% Rabatt zum Preis von 215,99€, maximal bis zum 11.01.2024. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Aborted Acranius Aetherian After The Burial The Amity Affliction Amon Amarth Ankor Architects Asphyx The Baboon Show Before The Dawn Behemoth The Black…