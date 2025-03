Aerosmith-Frontmann Steven Tyler war bei seiner Wohltätigkeits-Grammy-Party immerhin zu einer Handvoll Liedern in der Lage.

Um Aerosmith ist es bekanntlich still geworden, weil Frontmann Steven Tyler eine Verletzung an den Stimmbändern außer Gefecht gesetzt hatte. Der 76-Jährige ist zwar nicht wieder der Alte, doch für ein paar Songs bei seiner alljährlichen Wohltätigkeitsparty im Umfeld der Grammy Awards hat es gereicht (siehe Videos unten). Illustre Runde So sang Steven Tyler insgesamt sechs Lieder bei der mittlerweile sechsten Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party am 2. Februar in Los Angeles. Musikalisch griffen dem Hard-Rocker dabei sein Bandkollege Tom Hamilton, Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt, der ehemalige Guns N’ Roses-Schlagzeuger Matt Sorum, Mick Fleetwood sowie Chris Robinson von den…