Z2 Comics gehen in die nächste Runde ihrer zahlreichen Heavy Metal-Bilderbuch-Kooperationen. Diesmal tut sich Matt Heafy, Sänger und Gitarrist von Trivium, mit dem US-amerikanischen Graphic Novel-Unternehmen zusammen, um vor allem einer jungen Leserschaft ‘Ibaraki And Friends’ zu präsentieren. Auf die Bekanntgabe des Black Metal-Nebenprojekts unter dem Namen Ibaraki veröffentlichten Matt Heafy und Emperor-Vorsteher Ihsahn bereits drei Singles, darunter ‘Akumu’ mit Behemoth-Frontmann Nergal, die sich thematisch gezielt mit der ostasiatischen Kultur und ihrer Folklore auseinandersetzen. ‘Ibaraki And Friends’ Bereits im August 2021 erwähnte Heafy gegenüber "The Jasta Show" sein Interesse für japanische Sagen und Märchen, und auch, dass diese die tragenden…