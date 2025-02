Lange nichts Neues mehr aus Japan gehört? Für Fans von symphonischem Death Metal à la Children Of Bodom, Septic­flesh oder Fleshgod Apocalypse könnten Serenity In Murder aus Tokio eine Empfehlung wert sein: Auf seinem Fünftwerk vermischt das Quintett skandinavisch anmutenden Melodic Death Metal mit dominanten orches­tralen Elementen und kreiert daraus eine interessante Mischung, die energetisch vorandrängt. Der lediglich stellenweise eingesetzte Gesang der 2020 rekrutierten Ayumu erinnert an die Klarstimme von Alissa White-Gluz (Arch Enemy), wie in ‘Matrix’ oder ‘Revolt’ zu hören ist – gute Einschübe, die gerne häufiger auftauchen dürften. In Songs wie ‘Blue Roses Gracefully Fall’ prallen stattdessen Chöre, Growls, Sprecherstimme, Gitarrensoli, Orchestrationen und weitere Spuren aufeinander, die insgesamt über­fordernd wirken – über mangelnde Dichte und Intensität kann man sich hingegen nicht beschweren.

TIMELESS REVERIE bei Amazon

Strukturierter und somit eingängiger klingen Lieder wie ‘A Dance Of Sorrow’ oder das nordisch riffende ‘The Flames Ablaze’, obgleich ballernde Über­wältigung auf TIMELESS REVERIE zu den grundlegenden Stilmitteln zählt. Mit dem von zwei Instrumentalstücken (letzteres inklusive Vogelzwitschern) gesäumten ‘Noticed This Is The ­Betrayal’ legen Serenity In Murder zudem eine modernisierte Neufassung eines zehn Jahre alten Stücks von ihrem Zweitwerk vor. Alles in allem erweist sich das Album als spannender Exkurs in das Land der aufgehenden Sonne – mit viel Licht und etwas Schatten.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***