Wenn es im Hard Rock einen typisch schweizerischen Fingerabdruck gibt, dann findet man ihn (auch) bei Shakra. Die Originalgitarristen Thomas Blunier und Thomas Muster, Bassist Dominik Pfister, Schlagzeuger Roger Tanner und der 2015 zurückgekehrte Sänger Mark Fox folgen auf ihrem neuen Album MAD WORLD erneut konsequent und folgerichtig den musikalischen Werten von Krokus, China, Gotthard oder Crystal Ball. Wobei: Nach 25 Jahren im Business kann man der Berner Formation natürlich die Eigenständigkeit nicht absprechen, zumal die aktuellen Songs abermals frische und zukunftsweisende Einflüsse aufweisen.

MAD WORLD bei Amazon

Die generell traditionellen Arrangements der Stücke bekom­men vor allem durch die modernen, tiefer gestimmten Instrumente einen zeitgemäßen Farbanstrich (‘A Roll Of The Dice’, ‘Mad World’), um gleich­zeitig immer wieder bewusst Zitate offenkundiger Vorbilder wie Whitesnake (‘When He Comes Around’, ‘I Still Rock’), Van Halen (‘When It All Falls Down’), Scorpions (‘Turn The Light On’) oder – im besten Track ‘Son Of Fire’ – sogar Ozzy einzustreuen. Da diese vor allem von der erstklassigen Gitarrenarbeit profitierende Mixtur jederzeit abwechslungsreich und homogen klingt, müssen sich Shakras mehr oder minder hart rockenden Landsleute – siehe oben – fortan noch wärmer anziehen als bislang. Well done, folks!