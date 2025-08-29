Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sowulo NIHT

Dark Folk, Season Of Mist (13 Songs / VÖ: 29.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Der Weg von Faber ­Horbach aus den Niederlanden beginnt in der zweiten Reihe von ­Heilung: Bis zur Pandemie ist er – neben seinem Job als Physio­therapeut – einer der Harii-Krieger, mit denen das Neofolk-Ensemble seine Bühne bestückt. In der Zwangspause verfeinert er seinen eigenen, animistischen Sound – mit Carnyx, Nyckel­harpa, Celtic Harp, Schamanen-Drums, Hörnern, Bouzouki, Lyra et cetera, mit Obertongesang und Vocals in Alt-Angelsächsisch. Die Tracks, sagt er, gibt es schon – er selbst ist nur der Kanal, die spirituelle Leitung. Klingt verschwiemelt, aber rasch ist man gewillt, ihm zu glauben, besonders auf diesem dritten Sowulo-Album, dem ersten für Season Of Mist. Faber hat hiermit seinen Rhythmus und seine Tonalität gefunden – und das, ohne allzu sehr im Fahrwasser von Heilung zu driften. Seine Beschwörungen und nächtlichen Jagden wirken sanfter, runder orchestriert. NIHT bedeutet Nacht, und Sowulo fasziniert der Prozess des Einschlafens als erstem Schritt ins nächtliche Nichts, zur Regeneration, aber auch in todes­ähnliche Ruhe. Inspiration für das ­Album waren zeitnah der Verlust von Vater und Stiefvater, und mit diesem Wissen bekommt die Klangreise noch mehr Tiefe: In dieser Nacht beginnt und endet alles, auf einem Album, das schnell drei, vier Mal durchläuft, ohne dass man die vergangene Zeit spürt. Hypnotisch, und ein Tipp für Wardruna- sowie Heilung-Fans.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Lego erweist Black Sabbath die Ehre
Black Sabbath im Jahr 1970 (v.l.): Bill Ward, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler
Wer sich in Birmingham das Legoland anschaut, sollte das Modell zum finalen Black Sabbath-Konzert auf keinen Fall verpassen.
Einmal Black Sabbath geht noch! Die Gründerväter des Heavy Metal treten bekanntlich am morgigen Samstag, den 5. Juli 2025 ein letztes Mal in Originalbesetzung auf. Nachdem schon der Getränkefabrikant Liquid Death sowie das Make-up-Unternehmen Jolie Beauty auf den „Back To The Beginning“-Zug aufgesprungen sind und mit Ozzy Osbourne Produkte auf den Markt bringen und auch Gitarren-Gibson eine Aktion mit Tony Iommi macht, werden die Briten nun zu Plastik. Nerv getroffen Denn Lego erweist Black Sabbath ebenfalls die Ehre. So hat sich das Legoland Discovery Centre Birmingham aufgeschwungen und zollt Ozzy Osbourne und Co. Tribut. Die Bauklötzehersteller haben nämlich das Stadion Villa Park nachgebaut (in…
Weiterlesen
Zur Startseite