Es ist beileibe kein Makel, nach den Regeln der Retrospektive zu komponieren – es gibt eine Hülle und Fülle von Beispielen, in denen dieser Ansatz zu begeisternder Musik führt. Stälker gehören nicht dazu. Man stelle sich vor, die KILL ’EM ALL-Demos von Metallica würden mit den ersten Ansätzen von King Diamond und umnebelter Rasanz kollidieren. Genauer gesagt: Die Neuseeländer rennen auf BLACK MAJIK TERROR blind und taub in ihr Verderben. Da ist kaum eine Nuance, in der man von Dynamik sprechen könnte. Das Bizarre ist, dass ich den Neuseeländern zu jeder Zeit abnehme, dass sie a) Metal lieben und b) ihre Instrumente beherrschen.

Leider kommt dabei so gut wie nichts rum. Frontmann und Bassist Daif möchte man das Mikro manchmal einfach nur aus der Hand reißen. Warum so hektisch? Warum so betont überdreht? Boah, ist das anstrengend. Stälker fahren permanent auf Höchstgeschwindigkeit, aber eben nur im ersten Gang. Da gehen irgendwann Motor und Hörer kaputt. Dass sich das Material im Grundansatz zudem noch extrem ähnelt, raubt in diesen 40 Minuten den letzten Nerv.

***

