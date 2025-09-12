Als Ubisoft das erste Videomaterial zur Portierung von ‘Star Wars Outlaws’ (2023) für die Nintendo Switch 2 zeigte, war die Enttäuschung groß. Ruckler und Performance-Probleme ließen kaum hoffen, dass der AAA-Titel auf der portablen Konsole flüssig laufen würde. Doch als ‘Cyberpunk 2077’ (2020) zum Launch als Portierung erschien, keimte neue Hoffnung – und tatsächlich: ‘Star Wars Outlaws’ läuft auf der Nintendo Switch 2 überraschend gut, wenn auch mit ein paar Abstrichen. Die Auflösung liegt bei 580p im Handheld- und 720p im TV-Modus, die Bildrate bei stabilen 30 FPS. Das mag teils deutlich hinter der Originalversion zurückbleiben, doch angesichts der erheblich leistungsstärkeren PlayStation- und Xbox-Konsolen ist das kaum verwunderlich. Trotzdem macht es Freude, das Abenteuer von Protagonistin Kay Vess und ihrem Begleiter Nix nun auch unterwegs zu erleben.

Schleich-Passagen, Infiltrationsmissionen und intensive Gefechte laufen erstaunlich flüssig, während die Grafikpracht des Originals an vielen Stellen sichtbar bleibt. Ubisoft zeigt eindrucksvoll, was aus der Nintendo Switch 2 herauszuholen ist. Die Portierung beweist, dass auch anspruchsvolle AAA-Titel auf der mobilen Konsole funktionieren können. Wer das bestmögliche visuelle und technische Erlebnis sucht, ist nach wie vor auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X/S besser aufgehoben. Für Besitzer der Nintendo Switch 2 bietet ‘Star Wars Outlaws’ jedoch ein überraschend rundes und unterhaltsames Abenteuer – egal, ob unterwegs oder auf der Couch.