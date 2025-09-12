Toggle menu

STAR WARS OUTLAWS

Action-Adventure, Ubisoft

von

Als Ubisoft das erste Videomaterial zur Portierung von ‘Star Wars Outlaws’ (2023) für die Nintendo Switch 2 zeigte, war die Enttäuschung groß. Ruckler und Performance-Probleme ließen kaum hoffen, dass der AAA-Titel auf der portablen Konsole flüssig laufen würde. Doch als ‘Cyberpunk 2077’ (2020) zum Launch als Portierung erschien, keimte neue Hoffnung – und tatsächlich: ‘Star Wars Outlaws’ läuft auf der Nintendo Switch 2 überraschend gut, wenn auch mit ein paar Abstrichen. Die Auflösung liegt bei 580p im Handheld- und 720p im TV-Modus, die Bildrate bei stabilen 30 FPS. Das mag teils deutlich hinter der Originalversion zurückbleiben, doch angesichts der erheblich leistungsstärkeren PlayStation- und Xbox-Konsolen ist das kaum verwunderlich. Trotzdem macht es Freude, das Abenteuer von Protagonistin Kay Vess und ihrem Begleiter Nix nun auch unterwegs zu erleben.

Schleich-Passagen, Infiltrationsmissionen und intensive Gefechte laufen erstaunlich flüssig, während die Grafikpracht des Originals an vielen Stellen sichtbar bleibt. Ubisoft zeigt eindrucksvoll, was aus der Nintendo Switch 2 herauszuholen ist. Die Portierung beweist, dass auch anspruchsvolle AAA-Titel auf der mobilen Konsole funktionieren können. Wer das bestmögliche visuelle und technische Erlebnis sucht, ist nach wie vor auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X/S besser aufgehoben. Für Besitzer der Nintendo Switch 2 bietet ‘Star Wars Outlaws’ jedoch ein überraschend rundes und unterhaltsames Abenteuer – egal, ob unterwegs oder auf der Couch.

Megadeth: Aufnahmen für finales Album kurz vor Abschluss
Teemu Mäntysaari mit Megadeth beim Resurrection Fest am 24. Juni 2024 im spanischen Viveiro
Megadeth befinden sich auf der Zielgeraden, was ihren finalen Longplayer betrifft, weiß Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari zu berichten.
Teemu Mäntysaari hat sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft gibt der neue Lead-Gitarrist von Megadeth einen aktuellen Zwischenstand über die Arbeiten am letzten Studiowerk der Formation um den einstigen Metallica-Musiker Dave Mustaine zu Protokoll. Laut dem Finnen, welcher auch bei Wintersun in die Saiten greift, stehen die US-Thrasher kurz davor, die Aufnahmen abzuschließen. Produktive Zeit "Die meiste Zeit von diesem Jahr waren wir im Studio und haben an neuer Megadeth-Musik gewerkelt", erzählt Mäntysaari. "Das hat beim Songwriting, Jammen und Arrangieren angefangen, ging weiter mit dem Einspielen von Demos, all die kleinen Details richtig hinkriegen, die…
