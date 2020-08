Best Off-Videos der Rock.kitchen gibt es in den nächsten Wochen über YouTube zu sehen. Außerdem wird die erste Staffel des Formats noch einmal ausgestrahlt.

Rock, Talk & Grill – unter diesem Motto startet rock.kitchen bereits vor zwei Jahren. Das Format wurde damals über DMAX ausgestrahlt. Nun gibt es hierzu einen eigenen Youtube-Kanal, über den werden in den kommenden Wochen etliche Best Of-Clips, sowie ein bisher nicht gezeigter Einblick in die Entstehungsgeschichte des Formates zu sehen sein. Ab 25. Juli wird zudem die gesamte erste Staffel noch einmal ausgestrahlt – und zwar auf dem Pay TV-Sender BonGusto TV. Immer Samstag ab 22:10 Uhr gibt es eine Folge. In dem kulinarischen Talk-Format begrüßt Udo Dirkschneider (ex-Accept, U.D.O.) Musiker wie Apocalyptica, In Extremo, Sabaton, Powerwolf, J.B.O., Serum…