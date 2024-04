Bruce Dickinson erobert mit seinem Soloalbum THE MANDRAKE PROJECT Platz 1 der deutschen Albumcharts! METAL HAMMER gratuliert!

Es ist die erste Nummer-1-Platzierung in Deutschland für Bruce Dickinson als Solokünstler: THE MANDRAKE PROJECT steigt sensationell auf Platz 1 der deutschen Album-Charts ein. In den Wochen zuvor hatte das Album bereits international großartige Kritiken eingefahren. Die Videos zu den vorab erschienenen Singles ‘Afterglow Of Ragnarok’ und ‘Rain On The Graves’ haben mittlerweile die Marke von einer Million Aufrufe bei YouTube geknackt. Musikalische Vision THE MANDRAKE PROJECT ist Dickinsons siebtes Soloalbum und sein erstes seit TYRANNY OF SOULS aus dem Jahr 2005. Es wurde am 1. März über BMG weltweit in verschiedenen Formaten veröffentlicht. Bruce Dickinson und sein langjähriger Songwriting-Partner…