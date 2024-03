Schon den Erstling PART OF A SICK WORLD (2020) lobten die Kritiker für seine technische Präzision und spielerische Finesse, die es durchaus mit US-Granden à la Exodus oder Testament aufnehmen können. Genau diese Punkte heben 24/7 HATE (ein wenig) über Durchschnitt und Gros der zahlreichen Thrash-Releases hinaus. Riffs, Gesang und Produktion mögen noch nicht gänzlich auf internationalem Level angekommen sein – immer jedoch, wenn die Gitarren verspielter und melodischer agieren, schnellen Niveau und Hörspaß exponentiell nach oben.

Vor allem, was Gniedelkünstler Frank Ruhnke hier so alles kredenzt, schmeichelt den Ohren. In diesem Sinne bereiten unter anderem der fulminante Titel-Track, das epische ‘Lonely Decision’, ‘Discover The Evil’ und ‘Sorrow Of War II’ amtliche Nackenmuskeltrainingslaune.

