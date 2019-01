Im Januar verkündeten Slayer, dass es für sie Zeit ist, in Rente zu gehen. Nun wurden zwei weitere Deutschland-Konzerttermine für 2019 bekanntgegeben.

Slayer kommen im Rahmen ihrer "Final World Tour" zusammen mit Lamb Of God, Anthrax und Obituary für sechs Termine nach Deutschland. Im Januar gab die Band in einem 30-sekündigen YouTube-Clip bekannt, dass sie zum Abschied auf finale Welttournee gehen wollen. Ende August kündigten die Thrash-Titanen zudem an, dass sich die Abschiedstournee bis 2019 verlängern wird. Wegen großer Nachfrage wurden wurden auch zwei Zusatztermine offiziell bestätigt: Fans in und um Leipzig und Balingen können sich auf weitere Slayer-Shows in Deutschland freuen! Kerry King von Slayer sagte: "Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden angereist sind oder aus anderen Städten…