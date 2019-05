Der Checker ist "in the hall", und das am heutigen Abend in Hannover im Rahmen der recht kleinen "Ewiges Eis"-Tournee von Eisbrecher.

Gerade mal vier Hallentermine bestreiten Eisbrecher im Rahmen ihrer 15-jährigen Werkschau. In Hannover heißt es heute Abend zu mindestens schon einmal Besucherrekord, und so können Faelder vor einem großen Publikum beginnen. Das Projekt aus Teilen von In Extremo, Unheilig und einigen Solokünstlern lässt sich den Gothic Pop Rock zuordnen und weist einen doch sehr düsteren lyrischen Anteil auf. Musikalisch kann die Band hiermit beim geneigten Hörer schon überzeugen, etwas mehr Tempo könnte der Musik aber sicherlich guttun. Das richtige Tempo geben nun Eisbrecher vor die mit ‘Zwischen uns’, ‘Der Wahnsinn’ und ‘Phosphor’ losmarschieren und das Publikum gleich mit abholen. Die…