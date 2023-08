BEYOND ACHERON

Temple Of Dread

Temple Of Dread

Das nennt man wohl Arbeitseifer (und Passion): Ziemlich genau vier Jahre nach ihrem Debüt bringen die Death Metal-Aufsteiger Temple Of Dread von der ostfriesischen Insel Spiekeroog bereits ihr Viertwerk hervor. Langeweile stellt sich auch darauf nicht ein: Eingerahmt wird BEYOND ACHERON von zwei dramatisch orches­trierten Instrumentalen mit Meereskulisse. Zwischen Intro und Outro wütet das Trio wie auf seinen Vorgängern tiefgestimmt-tödlich und ausgemergelt röchelnd dahin und präsentiert dabei eine stimmige Mischung aus stürmischen Attacken mit packenden Sogmomenten (‘Dance Of Decay’) und dräuend-eruptiven Zwittern (erst mantraartig, dann hittig: ‘All-Consuming Fire’; ‘Carnality Device’). ‘World Below’ und ‘Damnation’ überraschen zudem mit auffällig orchestrierten Passagen zur Steigerung der Atmosphäre.

BEYOND ACHERON bei Amazon

Darüber hinaus warten Temple Of Dread mit zwei starken Gastauftritten aus der Szene auf: Während God Dethroned-Boss Henri Sattler im treibenden Titel-Track ein zackiges Gitarrensolo hinlegt, ist Marc Grewe (Ex-Morgoth) als Co-Sänger im apokalyptischen ‘The Plague’ zu hören. Dank dieser starken Aufstellung dürfen sich Death Metal-Enthusiasten auf gleicher­maßen unterhaltsame wie abwechslungsreiche 46 Minuten freuen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***