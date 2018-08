SOUNDS FROM THE VORTEX

Erst 2015 gegründet, konnte das aus dem Saarbrücker Raum stammende Quartett The Spirit bereits ordentlich von sich reden machen. Immerhin erfährt das im Oktober letzten Jahres veröffentlichte Debüt SOUNDS FROM THE VORTEX, damals auf schmale 500 Stück limitiert, nun durch die Branchengröße Nuclear Blast eine Neuveröffentlichung! Durchaus passend, denn musikalisch hat sich die Band dem melodischen Death/Black Metal verschrieben, wie ihn Dissection in ihrer frühen Phase perfektionierten, die einst ebenfalls in Donzdorf unter Vertrag standen.

Und, ja, die Ähnlichkeiten sind durchaus offensichtlich und gewollt, aber die Band versteht es, dreistes Riff-Recycling zu umgehen und den Songs ihren eigenen Groove zu verleihen. Die Zutaten sind ähnlich: Zweistimmige Gitarrenläufe, wuchtiges Drumming, kraftvoll-gutturaler Gesang, überraschend eingestreute Arpeggios, geschickt eingesetzte Breaks und die obligatorische Akustikgitarre, um partiell das Gaspedal zurückzunehmen. Alles sehr geschmackvoll arrangiert und organisch wirkend. Kurzum: für Liebhaber melodischen Black/Death Metals ein Fest. Und wer weiß, was die Band nun mit einem Label und adäquatem Produktionsbudget im Rücken zu leisten imstande ist – das nächste Album ist bereits vorgemerkt. Bis dahin vermag SOUNDS FROM THE VORTEX hoffentlich, die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu erringen.

