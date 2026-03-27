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Threat Signal REVELATIONS

Melodic Death Metal, Agonia (10 Songs / VÖ: 27.3.)

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4.5/ 7
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Man merkt REVELATIONS keine neun Jahre Pause an. Eher im Gegenteil: Das neue Album von Threat Signal klingt wie das Ergebnis einer Band, die ihren eigenen Sound end­lich wieder ohne Druck ausspielen kann. Kein angestrengtes „Wir sind zurück“, kein erzwungen modernes Update, sondern einfach ein sehr stimmiger, selbst­bewusster Wurf namens REVELATIONS. Was sofort auffällt: Die Songs fühlen sich bewegt an. Nicht hektisch, nicht verbissen technisch, sondern mit natürlichem Drive. ‘The Great Tribulation’ und ‘Non-Essential’ schieben breit nach vorne, modern im Sound, aber mit genug Ecken, damit es nicht steril wirkt. Speziell ‘Non-Essential’ lebt von diesem fetten Groove und einem Solo, das plötzlich richtig brennt. ‘Exercise The Demon’ bringt genau die Mischung, die das Album trägt: harte, dichte Parts und Refrains, die hängenbleiben, ohne auf Stadion-Metal zu schielen. Überhaupt beweisen Threat Signal auf ihrer neuen Platte ein starkes Gespür für Dynamik. Songs wie ‘NME’ und ‘Live For You’ treten bewusst etwas auf die Bremse, öffnen den Sound für mehr Melodie und driften stellenweise angenehm in ruhigere, melodischere Bereiche ab, ohne dabei an Druck zu verlieren. Das absolute Highlight bleibt jedoch der Titel-Song: schnell, bissig und sehr beweglich. Unterm Strich präsentiert sich REVELATIONS als ehrliches, zeitgemäßes Threat Signal-Werk: groovig, direkt, ausreichend melodisch und vor allem angenehm unaufgeregt selbstbewusst. Genau das macht diese Rückkehr so sympathisch.

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