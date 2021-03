ALL THE RIGHT NOISES

Gute-Laune-Musik ist in diesen Zeiten mehr als nötig. Die britischen Rocker Thunder stehen dafür seit mehr als 30 Jahren, auch wenn sie in ihren Texten immer wieder ernste Themen anschneiden. Die Stimme von Danny Bowes hat so etwas wie einen eingebauten Sonnen­schein und Optimismus, selbst bei solch einem ungewöhnlich düsteren Song wie ‘Destruction’ des neuen Albums ALL THE RIGHT NOISES. Dieses setzt sich aus den bekannten Zutaten zusammen – eine Ladung harter Rock, ein bisschen Gospel, ordentlich Swing und Groove, ein wenig Western-Atmosphäre und balladeske Elemente: fertig ist ein neues Meisterwerk aus der Donnerschmiede.

So entführen uns ‘The Smoking Gun’ und ‘Young Man’ musikalisch ans Lagerfeuer in der Prärie, während ‘Going To Sin City’ wie eine Mischung aus AC/DC und Las Vegas-Show rüberkommt. Das augen­zwinkernde ‘She’s A Millionairess’ und das locker-rockige ‘Last One Out Turn Off The Lights’ sorgen für mehr Party-Stimmung, wobei sich letztgenanntes Stück inhaltlich mit dem Brexit befasst. Thunder waren schon immer für ihre Gesellschaftskritik bekannt, aber lassen es einmal mehr so unbekümmert klingen, als wäre diese Welt ein perfekter Ort. Danke dafür!

