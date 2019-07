Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 07.06.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Firespawn und Motanka.

Enthroned Der ­instrumentale Opener ‘Ophiusa’ klingt fast eher wie Emptiness (die andere Band von Gitarrist Neraath) – dissonant, post, beklemmend. ­‘Hosanna Satana’ folgt mit überschroffer Satansanbetung und deutlichem Industrial-Flair. Alles über COLD BLACK SUNS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=HAz9RmfNqVw Majestica Noch bevor Sabaton ihr neuestes Kriegs-Epos zum Besten geben, wirft deren Gitarrist Tommy Johansson mit seiner Neben-Band Majestica ABOVE THE SKY ins Getümmel. Was man davon erwarten kann, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=LbSqFU-vW9I&list=PLB4brr7vf-P7HiExwii7Y6FQ8tmTouGE3 Vulture Vulture aus Nordrhein-Westfalen rasen mit ihrem zweiten Album GHASTLY WAVES & BATTERED GRAVES in einem Affenzahn auf die Old School-Fan-Gemeinde zu – und machen keine Gefangenen. Mehr…