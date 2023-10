Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 01.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Phil Campbell And The Bastard Sons und Outergods.

Primal Fear Bei allem Volldampf haben die Schwaben das Riffen, Rocken und Rollen nicht verlernt, sodass das eindringliche ‘Deep In The Night’ sogar Raum für eine Scorpions-Hommage (‘No One Like You’) lässt. (Hier weiterlesen) Marduk Die braungetönten Kontroversen der jüngsten Zeit, insbesondere um Sänger Daniel Rostén, signalisieren mir aber eindeutig: Da brennt tatsächlich was, und wer seine Welt gerne sauber in politische „Friends of Carlotta“ und „Enemies of Carlotta“ einteilt, sollte hiervon die Finger lassen. (Hier weiterlesen) Soen MEMORIAL Kommentare der METAL HAMMER Redaktion Etwas ist anders bei diesem Soen-Album. Auf MEMORIAL geben sich die Progressive- und Dark-Metaller zorniger als…