In Schleswig-Holstein läuft die Vergabe der Impftermine über die Software des Konzert- und Ticketing-Riesens CTS Eventim.

Das Impfen gegen COVID-19 läuft bekanntlich ziemlich ruckelig an. Zum einen gibt es Probleme bei der Impfstoffbeschaffung beziehungsweise -lieferung. Zum anderen klagen immer wieder Leute darüber, dass es schwierig ist, an Impftermine zu kommen. In Schleswig-Holstein scheint letzteres Problem nun gelöst zu sein. Und zwar indem man sich dort mit Eventim einen Partner aus der Konzertbranche ins Boot geholt hat und eine Software nutzt, die auch bei Großereignissen eingesetzt wird. So werden in dem nördlichsten deutschen Bundesland die Impftermine im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern nicht zentral über die Kassenärztliche Vereinigung, sondern mittels des Ticketingsunternehmen Eventim vergeben. Laut einem Sprecher…