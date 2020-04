STARE INTO DEATH AND BE STILL

Die Extreme-Tech-Death-Metaller Ulcerate aus dem Land der Oligosoma schenken uns mit STARE INTO DEATH AND BE STILL ein Ticket für eine an innersten Angstgefühlen zerrenden Horrorfahrt zu einem Ort der ewigen Pein – ohne Rückfahrschein. Das neuseeländische Trio vermag es, mit seinen wenigen Mitteln eine von ihnen bis zu diesem Album noch nicht gehörte, für ihre Verhältnisse eingängige, dabei sowohl in den Highspeed- als auch kriechenden Passagen übelst negative Atmosphäre zu erschaffen, die urgewaltig brachial und finster ist.

Von allseitig zupackenden Krallen wird man in einem Inferno festgehalten, dessen tief hallende Monströsitäten einen alles in sich aufsaugenden schwarzen Schlund verursachen. Die immense Negativkraft von STARE INTO DEATH AND BE STILL wird nur selten von trügerischen Lieblichkeiten durch- und sogleich wieder zerbrochen. Mächtiger Stoff für dunkle Seelen, bei dem jeglicher das Ganze täuschend benetzende Schimmer von Hoffnung nahezu sofort wieder mit Schwärze gefüllt wird.

