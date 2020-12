Wegen des neuen AC/DC-Albums POWER UP kann sich Angus Young vor Interviews kaum retten. Hier erklärt er die Entstehung des Titels.

[Update vom 30.11.] AC/DC stehen für Power, keine Frage. Dass der Albumtitel POWER UP ein äußerst schlüssiger für die Band ist, wurde Angus Young rasch klar. "Ich hatte mir alles durchgesehen, unter anderem auch die Song-Titel. Im Stück ‘Realize’ gibt es die Zeile ,I’ve got the power to mesmerize‘. Das Wort ,Power‘ (Leistung, Kraft) geht zurück zum Band-Namen AC/DC. Wir sahen uns immer als die elektrische Art von Power. AC/DC ist Power. Und ich wollte noch etwas Positives dazufügen, also: power up. Wenn man auf die Bühne geht, den Amp anschmeißt und sich quasi wieder ins Stromnetz einstöpselt und loslegt,…