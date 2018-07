Unravel Two (PS4, Xbox One, PC)

Foto: Coldwood Interactive/Electronic Arts

Ein weiteres Spiel aus dem Indie-Portfolio von Electronic Arts, das während der diesjährigen E3-Messe überraschenderweise veröffentlicht wurde. ‘Unravel Two’ ist der Nachfolger zu ‘Unravel’ und setzt jetzt auf Koop-Spielen. Der aus Teil eins bekannte Yarnie erhält nun noch einen Begleiter, mit dem er durch einen Faden verbunden ist. Gemeinsam geht es durch die immer noch wunderschöne 2,5D-Welt, und in bester Serientradition hüpft und schwingt man sich durch die Level.

Rätsel mit Frustpotential

Hauptaugenmerk sind noch immer die physikbasierten Umgebungsrätsel, die nun aus dem Zusammenspiel der beiden Stofffiguren frischen Wind erhalten, im gleichen Augenblick aber auch für Frustmomente sorgen können, denn einige Rätsel hängen stark von der Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit der jeweiligen Spieler ab. Diese Momente sind vor allem nervig, wenn man alleine spielt – doch dank guter Rücksetzpunkte bleibt das Frust-Level stets im grünen Bereich. Neu hinzu gekommen ist eine Art Gegner – schwarze Schatten, die sich an einen heften und denen man nur ausweichen kann. Tut man dies nicht, stirbt man sofort. Irgendwie passt das nicht in die Welt von 'Unravel', die ansonsten zu jeder Sekunde überzeugt.

Wie beim Vorgänger passiert am meisten in den stillen Momenten, durch kleine Details in der Welt und die Reaktionen der beiden Stofffiguren. Auch hier bedarf es keiner Worte oder Texte, um eine Geschichte zu erzählen. Wer diese zusammen mit jemand anderen auf der Couch erleben möchte, sollte sich ‘Unravel 2’ gleich herunterladen.