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Vanden Plas ACCULT II

Progressive Rock, Frontiers (8 Songs / VÖ: 12.6.)

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5.5/ 7
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Geschlagene 30 (!) Jahre ist es her, seit der art­verwandte Vorgänger des neuen Vanden Plas-Akustik­albums ACCULT II (Prog Metal-)Geschichte geschrieben hat. Damals konnten Fans der Kaiserslauterner Band lernen, dass die ursprünglich auf Vollstrom geeichten Songs der Gruppe auch mit „kleinem Besteck“ funktionieren und allein von der großartigen Stimme ihres Frontmanns Andy Kuntz getragen werden. Diese Erkenntnis ist anno 2026 also nicht neu, wird aber eindrucksvoll bestätigt. Mit einer im Vergleich zu 1996 leicht veränderten Besetzung beweisen Vanden Plas, dass ein guter Song ein guter Song ist, unabhängig vom Arrangement oder seiner Instrumentierung. Der Unter­schied diesmal: Neben Unplugged-Versionen von Nummern wie ‘Far Off Grace’, ‘The Ghost Xperiment’ oder ‘Holes In The Sky’ lassen die Cover-Versionen von ‘Boat On The River’ (Styx) und ‘Nothing Else Matters’ (Metallica) besonders auf­horchen, ebenso wie die Zusammen­arbeit mit Supertramp-Saxofonist John Helliwell in ‘You Fly’. Ergo: Das ungewöhnliche zweite Akustikwerk einer ungewöhnlichen Band, deren Innovationskraft erneut überzeugt.

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