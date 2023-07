Helloween wurden in die Metal Hall Of Fame aufgenommen. Der Zeremonie wohnten einige bekannte Gesichter bei, die der Band ihren Respekt zollten.

Helloween wurde eine große Ehre zuteil: Vergangenen Samstag (20. Mai) sind die deutschen Power-Metaller in die Metal Hall Of Fame aufgenommen worden. Neben der Band sowie dem Hall Of Fame-Gründer Pat Gesualdo war außerdem eine weitere bekannte Musikerin anwesend, um den Aufnahmeritus gebührend zu zelebrieren. Stählerner Ritterschlag Nachdem die Band zur Feier der Aufnahme ein volles Liveset gespielt hat, betrat Arch Enemy-Sängerin Alissa White-Gluz nach der ersten Zugabe, dem 13-minütigen ‘Keeper Of The Seven Keys’, gemeinsam mit Pat Gesualdo und dem bereits 2018 in die Hall Of Fame aufgenommenen Munsey Ricci die Bühne. Alissa dankte der Helloween für vier Jahrzehnte…