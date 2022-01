Typisch Versengold ist auf WAS KOST DIE WELT wieder alles vertreten, was das Folk Rock-Herz begehrt. Die erste Single-Auskopplung ‘Die wilde Jagd’ erzählt – klar – von der sagenumwobenen wilden Jagd, in welcher Germanengott Wotan und seine dunkle Meute nächtens Angst und Schrecken verbreiten. Mit dem plattdeutschen Titel ‘Hier kummp de Storm’ huldigen die Bremer einmal mehr ihrer Heimat und der Seefahrt. Selbstverständlich ist auch wieder die ein oder andere Feiernummer dabei. ‘Trink aus! Der alte Rathenstein’ erzählt von Burgherr Rathenstein, der mit Nachdruck zum Trinken auffordert, und ‘Hey Hanna’ sowie ‘Kobold im Kopp’ sorgen indes sicher für einige Lacher. Doch es geht auch ruhig: ‘Windsbraut’ und ‘Sternensee’ laden zum Träumen und Innehalten ein – zwei wirklich schöne Balladen, in denen Malte Hoyer seine zerbrechliche Seite präsentiert.

WAS KOST DIE WELT bei Amazon

Die Titelnummer ist – in feister Versengold-Manier – eingängig und zugleich hochgradig kritisch. Der fahrlässige, ja schon bewusst zerstörerische Umgang mit unserer Umwelt und die Verschwendungssucht der Menschheit sind hier zum Mitsingen und Tanzen aufbereitet worden. Auf dem nunmehr elften Studioalbum holt das Sextett noch einmal alles raus, was es zu bieten hat. War NORDLICHT (2019) schon ein großer Erfolg, dürfte WAS KOST DIE WELT dies noch toppen. Echt gutes Ding!

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***