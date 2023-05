Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 28.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Ignea, Necronomicon und Defiled.

Graveworm Das im melodischen Death Metal angesiedelte und mit Black Metal- wie merklichen (in ‘If The World Shut Down’ überdominanten) symphonischen Akzenten versehene Werk be­ginnt mit wuchtigen Stücken in treibendem Tempo (eingängig: ‘We Are The Resistance’) und weckt die Assoziation „Amon Amarth mit Orchester“. (Hier weiterlesen) Elvenking Die stolz angekündigten „Hymnen“ findet man in der Tat, zumal Elvenking-Frontmann Damna sein dehnbares Timbre derart flexibel einsetzt, dass die harten Momente wirklich hart klingen und in den melodischen Parts viele der griffigen Melodien schnell im Ohr hängenbleiben. (Hier weiterlesen) Runemagick Wo andernorts Monotonie zum guten Death Doom-Ton gehört, spielen Rudolfsson, Gitarrist Jonas…