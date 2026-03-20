Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Warsenal ENDLESS BEGINNINGS…

Thrash Metal , Massacre/Edel (9 Songs / VÖ: 20.3.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wer Old School-Thrash bestellt, bekommt die volle Ladung Warsenal. Das kanadische Trio verarbeitet auch auf seinem dritten Album Einflüsse von frühen Whiplash, Razor, Megadeth (man höre nur das
Riff von ‘Onward To Our Death’) und ­Destruction (die spitzen Schreie erinnern an Schmier) zu einem schmackhaften Brei, der Erinnerungen an ungewaschene Kutten, billiges Dosenbier und Duft von Laterne ganz unten erinnert. Die neun Songs balancieren geschickt zwischen stumpf (Gesang) und technischen Kabinettstückchen (das bisweilen fast schon progressive Riffing), sodass gleichzeitig die niederen Instinkte und der Metal-Feinschmecker angesprochen werden. Dabei macht die 2012 gegründete Band keine Kompromisse, moderner Schnickschnack wie melodischer Gesang, Breakdowns oder Keyboard-Flächen hat in ihrem Universum keinen Platz. Freunde des gepflegten Moshpits steuern am besten die Songs ‘Mass Grave Mass’, ‘The Numbening’ oder das bereits erwähnte ‘Onward To Our Death’ an und drehen erst mal ein Solo-Pit-Runde durchs Wohnzimmer.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker (Video)
Kinderreporter trifft auf Heavysaurus-Gitarrentechniker
Heavysaurus: Das Kinderreporter-Interview im Video.
Nicht nur Nachwuchs-Metal-Fans stehen auf Heavysaurus – die Dinos (und der Drache) begeistern mit Songs wie ‘Kaugummi ist mega’, ‘Pommesgabel’ und ‘Irosaurus’ jung und alt auf Metal-Festivals, während ihrer nie enden wollenden Tournee und natürlich auf Platte. Das neue Heavysaurus-Album METAL ist am 30.1.2026 erschienen. Da bleibt nicht viel Gelegenheit, durchzuschnaufen – trotzdem hat sich Heavysaurus-Gitarrentechniker Christof Leim die Zeit genommen, METAL HAMMER-Nachwuchsreporter Dylan Thießies zum Interview zu treffen. Hier erklärt er, ob Drache Riffi Raffi schon immer Gitarre spielen wollte, welches Lied er (also: Riffi Raffi) am liebsten live spielt und was das bisher tollste Heavysaurus-Konzert war. Heavysaurus: Das…
Weiterlesen
Zur Startseite