Frische kreative Ideen und klanglichen Schabernack will zukünftig eine neue Supergruppe namens Over It All umsetzen. Mit dabei sind Randy Blythe von Lamb Of God, Animals As Leaders-Gitarrist Javier Reyes und Sworn Enemy-Gitarrist Lorenzo Antonucci. Vervollständigt wird die Gruppe von JJ Cassiere (dem Gründer der Booking-Agentur 33 & West) und Baron Bodnar (Mediaskare Records). Das erste offizielle Statement zu Over It All haute Randy Blythe vis Instagram raus, siehe unten. Auf dem zugehörigen Foto haben sich die Musiker in ein Wohnmobil gepflanzt. Was sie darin treiben, klären sie später auf. Blythe schreibt dazu: "'Der Alptraum beginnt.' 10.01.2019. Im @overitallofficial-Wohnmobil mit meinen Brüdern…