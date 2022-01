Alice Cooper-Gitarristin Nita Strauss erklärt in einem Interview, dass es wichtig ist, als Frau „die eigene Weiblichkeit zu akzeptieren“.

Marci Wiser vom Radiosender 95.5 KLOS möchte wissen, wie Nita Strauss, Gitarristin bei Alice Cooper, ihre Sexualität einsetzt, um ihre Musik zu promoten. „Ich denke, es ist wichtig, sich als Frau zu akzeptieren, besonders in dieser Branche, aber eigentlich in jeder Branche“, beginnt sie. „Und ich habe lange Zeit versucht, herauszufinden, welche meine Rolle in all dem ist. Und ich habe beide Seiten des Spektrums durchlaufen. Ich habe Dinge getan, bei denen ich dachte: ‚Weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so sehr in die Öffentlichkeit begeben muss.‘ Und dann bin ich in die entgegengesetzte Richtung…