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Witch Ripper THROUGH THE HOURGLASS

Sludge Metal, Magnetic Eye (7 Songs / VÖ: 10.4.)

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4/ 7
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Seattle. Sludge Metal. Das muss man sich erst einmal trauen. In einer Stadt, die musikalisch vor allem mit Grunge und Alternative Rock assoziiert wird, setzen Witch Ripper bewusst auf schwere Geschütze. Allerdings steckt das Quartett seinen stilistischen Rahmen deutlich weiter ab, als es die Genre-Bezeichnung zunächst vermuten lässt. Auf ihrem dritten ­Album THROUGH THE HOURGLASS verbinden die Amerikaner Sludge-Wucht mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Einflüsse. Besonders die progressiven Elemente stechen her­vor und erinnern stellenweise an die vielschichtigen Arrangements von ­Mastodon. Gleichzeitig blitzen immer wieder melodische Passagen auf, die dem ansonsten massiven Sound über­raschend viel Raum geben. Die Songs bewegen sich zwischen drückenden Riffs, eingängigen Hooklines und atmosphärischen Momenten, die dem ­Album eine gewisse dramaturgische Tiefe verleihen. Inhaltlich knüpft die Platte an die Science-Fiction-Geschichte des Vorgängers THE FLIGHT AFTER THE FALL (2023) an und führt diese Reise durch Raum und Zeit weiter. Interessanterweise fallen die Genre-typischen Teile der Lieder im Vergleich qualitativ eher ab. Witch Ripper liefern damit ein Album, das innerhalb des Sludge-­Sektors angenehm eigenständig wirkt – auch wenn die Mischung aus Härte, Prog und Sci-Fi-Konzept nicht in jeder Minute restlos zündet.

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Nevermore: Die neue Besetzung steht fest
Nevermore-Gitarrist Jeff Loomis (hier mit Arch Enemy, Hamburg, edel-optics.de Arena, 30.10.2022)
Die wiedervereinigten Nevermore haben einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterschrieben. Ein erstes Konzert im neuen Line-up ist ebenfalls angesetzt.
Als Nevermore-Sänger Warrel Dane 2017 verstarb, war die Zukunft der Band lange Zeit ungewiss. Sein Tod bedeutete noch im selben Jahr die Auflösung. 2024 fanden sich der frühere Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams jedoch wieder zusammen, um einen Neustart zu wagen. Nun hat die wiedervereinigte Truppe zudem eine neue Label-Heimat gefunden. Ein erstes Konzert für die neue Besetzung ist ebenfalls angesetzt. Neustart für Nevermore Jeff Loomis und Van Williams äußern sich zu dem neuen Kapitel in der Geschichte von Nevermore. „Wir freuen uns riesig, bekanntgeben zu können, dass Nevermore offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Von…
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