Sie sind wieder da! Endlich, muss man sagen, ist es doch mittlerweile schon sechs Jahre her, dass uns Wolves In The Throne Room auf CELESTIAL LINEAGE mit ihrem folkloristisch angehauchten Black Metal beglückt haben. Mit ‘Born From The Serpent’s Eye’ machen sie gleich klar, dass sie nach ihrem Ambient-Exkurs CELESTITE (2014) wieder richtig im Blastbeat- und Tremolopicking-Fieber sind. Aaron Weaver keift sich die Seele aus dem Leib und es scheppert mächtig, bis der Song abrupt in einen gespenstisch ruhigen Mittelteil übergeht.

Die schwedische Funeral-Pop-Sängerin Anna Von Hauswolff haucht melancholisch-klagend, anschließend erklingt in ‘The Old Ones Are With Us’ die weise Stimme von Neurosis’ Steve Von Till. Die Band meistert fortlaufend den Spagat zwischen besinnlich-erhebenden und brutal-niederschmetternden Momenten. Dabei greifen sie zur Kontrastierung ihres traditionellen Black Metal-Geknüppels auf so unorthodoxe Mittel wie Akustikgitarren, Keyboards, Harfe und Ambient-Samples von knisternden Flammen, Flügelschlägen eines Raben oder Wellenrauschen zurück.

Das Resultat ist dichter, dynamischer und ätherischer Blackgaze mit viel Liebe zum Detail, der die Natur genauso zelebriert wie die nordische Mythologie. Da kann man nur hoffen, dass Wolves In The Throne Room jetzt nicht wieder so lange von der Bildfläche verschwinden – wäre schade.