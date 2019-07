Aus fünf mach drei – mit den Arbeiten zu ihrem vierten Studioalbum BALANCE gingen den Kanadiern Obey The Brave zwei Mitmusiker flöten, sodass die Band nun zukünftig als Trio unterwegs ist. Von übermäßigem Verlust der Klangfülle ist bei den aktuellen Aufnahmen jedoch noch nichts zu merken. Die neun Tracks der Platte sind sehr angenehm eingängig. Obey The Brave haben, wie der Titel schon sagt und auch die Waage auf dem dazugehörigen Cover demonstriert, ein gutes Gleichgewicht zwischen rotzigen Hardcore Punk-Passagen und mitreißenden Refrains gefunden. Dabei wurden die leichten melodischen Elemente, wie sie auf MAD SEASON (2017) bereits zu finden waren, genommen und sehr viel stärker ausgebaut.

Dadurch kommt zur sonst aggressiven Punk-Attitüde eine stark hoffnungsvoll klingende Komponente hinzu, die man in Chören wie bei ‘Die Young’ oder ‘Cold Summer’ erkennen kann und wodurch BALANCE eine Ähnlichkeit zu aktuellen Stick To Your Guns-Alben aufweist. Dennoch verlieren die Songs nicht an Durchschlagskraft und guten Breakdowns. Immer, wenn man denkt, jetzt wird es ein wenig zu schnulzig, schmeißt das Trio wieder mit harten Riffs um sich. BALANCE ist eine Weiterentwicklung früherer Alben, die man von Obey The Brave in diesem Ausmaß zwar vielleicht nicht erwartet hätte, die es aber schafft, erstaunlich stark zu überzeugen.