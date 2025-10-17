Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Wretched DECAY

Death Metal, Metal Blade/Sony (12 Songs / VÖ: 17.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Satte 14 Jahre nach dem letzten Album CANNIBAL und wieder mit Originalsänger Billy Powers melden sich Wretched vehement zurück. Der Albumtitel, das Gebirgsmassiv auf dem Cover – alles passt zu der düs­teren Welle, die aus den Boxen stürzt. Wretched haben sich schon seit Jahren einen eigenen Platz im Death Metal gesichert, mit melodischen und atmo­sphärischen Passagen einen eigenen Stil gefunden. Dabei klingen die Amis in den gemäßigteren Momenten (man höre zum Beispiel das Ende von ‘Radiance’) auf ihrem neuen Werk fast schon skandinavisch. Im folgenden ‘Clairvoyance’ fühlt man sich hingegen an die Cowboy-Metaller Wayfarer erinnert. Auch der über 16-minütige Instrumental-Song ‘Behind The Glass’ hat mit Death Metal überhaupt nichts mehr zu tun. Und doch passt alles zusammen. Die zu Beginn ihrer Karriere deutlich vorhandenen Deathcore-Elemente sind dagegen nur noch in Spuren vorhanden, zum Beispiel in ‘Lights’. DECAY klingt unterm Strich wie das erwachsene Werk einer Band, die sich keine Grenzen auferlegt. Deshalb sollten auch Fans, die bisher nichts mit der Band anfangen konnten, mal ein Ohr riskieren.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Flotsam And Jetsam: Neues Album bei neuem Label
Flotsam And Jetsam
Flotsam And Jetsam haben von ihren Live-Terminen in Europa diesen Sommer offenbar mehr mitgenommen als nur Erinnerungen.
Vor gerade einmal einem Jahr räumten Flotsam And Jetsam mit ihrem 15. Studioalbum I AM THE WEAPON den Soundcheck-Sieg ab. Mit der Platte ging es anschließend natürlich auf Tournee – erst zu Hause in den USA, und danach bis vor Kurzem in europäischen Gefilden. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Zum einen haben die Thrash-Ikonen mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen, zum anderen wird dieses unter neuer Label-Flagge veröffentlicht. Ein neues Kapitel Frontmann Eric „A.K.“ ­Andrew Knutson und seine Truppe haben jüngst ihr Signum unter einen Plattenvertrag mit Napalm Records gesetzt. Das verkündet das Label selbst stolz…
Weiterlesen
Zur Startseite