Kiss stehen mittlerweile seit einigen Jahrzehnten auf großen Bühnen. Der Vater von Kiss-Frontmann Paul Stanley ist nach wie vor stolz und besuchte mit seinen fast 99 Jahren kürzlich ein Konzert seines Sohnes.

Ein stolzer Papa, unterstützt seinen Sohnemann, wo er nur kann – egal in welchem Alter. Deswegen bekam Kiss-Frontmann Paul Stanley bei einem Konzert in Los Angeles Besuch von seinem 98-jährigen Vater. Dazu twitterte Stanley ein Backstage-Foto. Der Titel dazu lautete: "Mein Vater! Der älteste und coolste Mann aller Zeiten bei einem Kiss-Konzert. Er wird 99 im April!" https://twitter.com/PaulStanleyLive/status/1098136095592714240 In der offiziellen Biografie der Band ‘Kiss: Behind The Mask’ sagte Stanley, dass seine Eltern russisch-ungarisch-polnische Wurzeln hätten, sein Vater sei aber in den USA geboren worden. Paul erinnerte sich weiterhin: "Meiner Familie ging es nicht so gut. Als ich sechs Jahre…