Künstlerische Evolution verläuft manchmal in Wellen. Vor dem letzten Werk SUCKAPUNCH schien die Formation aus der vornehmlich ländlichen englischen Region Surrey in kreativer Bedeutungslosigkeit zu versanden. Doch auf der 2021 veröffentlichten Platte traute sich das Quintett wieder mehr, experimentierte viel und schrieb wütende Songs. TRUTH DECAY stellt diesbezüglich eine Rückentwicklung dar. Die meisten Tracks des achten Longplayers von You Me At Six befinden sich im Spannungsfeld zwischen Punk Rock, Emo und Pop. So setzt es vorhersehbare Stücke mit groß angelegten, pathetischen Refrains en masse (‘Mixed Emotions (I Didn’t Know How To Tell You What I Was Going Through)’, ‘God Bless The 90’s Kids’, ‘Who Needs Revenge When I’ve Got Ellen Rae’) – das Risiko tendiert gegen null.

TRUTH DECAY bei Amazon

Ausnahmen: die Beat-lastige Power-Ballade ‘Breakdown’ und das zu Beginn mit elektronischem Bass wummernde ‘Ultraviolence’. Das Zielpublikum dürfte TRUTH DECAY trotzdem abfeiern – eine satte Produktion, Attitüde und Hits sind immerhin vorhanden.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***