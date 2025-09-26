Toggle menu

ZSK FEUER & PAPIER

Punk Rock , Hamburg/Kontor/Edel (9 Songs / VÖ: 26.9.)

5/ 7
Gefühlt war die Welt noch nie in solch einem desolaten Zustand wie jetzt. Dem halten ZSK ihren achten Longplayer entgegen – ­FEUER & PAPIER ist ein starkes Zeichen für Hoffnung und ein Tipp, sich von Lichtblickaugenblicken ermutigen zu lassen. So kommt beispielsweise ‘3 Uhr nachts’ leider nicht als Mehnersmoos-Neuinterpretation daher, sondern als Pferdestehlen-mit-Freunden-Mutmacher. In dieselbe Kerbe schlagen die Berliner mit ‘So viel Gutes’, ‘Nicht allein’, ‘Jede Hand’ und dem Titel-Track. Hat das Quartett auch viel Standard-Polit-Punk Rock im Gepäck, schreit der Rausschmeißer ‘Sommer ohne Nazis’ (inhaltlich sicher von ‘Ein Sommer nur für mich’ von Die Ärzte inspiriert, musikalisch jedoch ein mitreißend-schwungvolles Rudi Carrell-Cover von ‘Wann wird’s mal wieder richtig Sommer’) danach, im Auto mit voller Lautstärke und heruntergekurbelten Fenstern cruisenderweise gehört und mitgesungen zu werden. In diesem Sinne: Keinen Millimeter nach rechts!

