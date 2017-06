Rise Against: Verlosung und Deutschland-Konzerttermin-Ankündigung

Die dunkelsten Momente der Geschichte, die, wenn Angst und Hass alles andere übertrumpfen, sind die Zeiten, die uns aktuell bestimmen. Während die Politiker bigotte Phrasen dreschen, um ihre Macht sowohl im eigenen Land als auch im Ausland auszubauen und Extremisten aus ihren Löchern kriechen, ist man fast geneigt, der Verzweiflung und dem Defätismus gegenüber zu kapitulieren.

Weiterlesen 4/ 7 Rise Against WOLVES Rock Bis zum Jahr 2011 und ENDGAME waren RISE AGAINST Garant für den perfekten Mix aus Punk, Chuzpe und gnadenlos scharfen, gewitzten und gleichermaßen eingängigen Hooklines. Dies führte die Band aus Chicago weltweit in die obersten Chart-Regionen, aber wohl leider auch zu dem Schluss, dass man einen Gang rausnehmen könnte, um den Mainstream komplett zu befriedigen. […] Nicht so Rise Against. Diese Band ruft ihre Fans dazu auf, gemeinsam ein neues, mutiges und starkes Selbstbewusstsein aufzubauen; eines, das stärker ist als die aktuellen politischen Rückschläge und sich über jede (Präsidenten-)Wahl erhebt. WOLVES, das achte Studioalbum von Rise Against, ist ein Manifest für unsere innere Stärke und ein Appell, vom “Beuteopfer” zum “Jäger” zu werden.

“Wenn man in der Wildnis ist und Wölfe heulen hört, hört man entweder ein Tier, das die Orientierung verloren hat, oder eines, das leidet”, so Sänger Tim McIlrath. “Egal, was es ist, du hast einfach Angst – Angst vor den Wölfen, weil du weißt, dass sie irgendwo in deiner Nähe sind. Und du weißt, wozu diese mächtigen Tiere imstande sind.”

Soziale Gerechtigkeit als Ziel

Seit 18 Jahren weisen Rise Against standhaft in die politisch korrekte Richtung und nutzen ihre internationale Punk-Plattform, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Die Band wuchs während der Regierungszeit von George W. Bush auf und veröffentlichte über die Dauer von drei US-Präsidentschaften Alben.

Angesichts des heutigen politischen Klimas sahen sich Rise Against jedoch gezwungen, ihre bisherige Vorgehensweise neu zu überdenken und sich zu fragen, wie sie sich eigentlich definieren.

RISE AGAINST – Tour 2017

14.11. München, Zenith

15.11. Frankfurt, Festhalle

17.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

18.11. Hamburg, Sporthalle

19.11. Berlin, Velodrom

VVK-Start: Freitag, 16. Juni, 10:00 Uhr, Tickets hier.

Wir verlosen 2 Rise Against-Pakete mit je einem Paar Handschuhe, einem T-Shirt und einer WOLVES-Vinyl-LP!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt der erste Song von WOLVES?

