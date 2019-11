Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2019 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 13.+14. Dezember 2019 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar. Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Preise & Tickets Tages- und Zweitages-Tickets ab 58€ sind hier erhältlich. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Die Tagesaufteilung findet ihr hier. 1914 Acrostichon Alcest Asagraum Blaze Of Perdition Bloodbath Bodyfarm Bölzer Burning Witches Butcher Candlemass The Committee Darkfall Dying Fetus Dødheimsgard Graceless Haemorrhage Hellfire Deathcult Hour Of Penance Kampfar Lucifericon M.O.D. Malokarpatan Matterhorn Mörk Gryning Nocturnal Breed Officium Triste Paradise Lost Rectal Smegma The Ruins Of Beverast Sodom Spectral…