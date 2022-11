Rob Halford über neues Buch: Können wir blasphemisch sein?

auch interessant

Rob Halford hat gerade sein neues Buch ‘Biblical: Rob Halford’s Heavy Metal Scriptures’ veröffentlicht [bislang nur auf Englisch erhältlich — Anm.d.A.]. In einem aktuellen Interview beim US-Radiosender SiriusXM (siehe unten) erläutert der Judas Priest-Frontmann, was ihn dazu inspiriert hat, und worum es in dem Buch geht.

Biblische

„Ich hatte so viel Spaß mit ‘Bekenne’ [seiner Autobiografie — Anm.d.A.]“, beginnt Rob Halford seine Ausführungen. „Mein Co-Autor Ian Gittins und ich saßen einfach herum, nachdem wir ‘Bekenne’ fertiggestellt hatten. Wie bei allem, das wir auf kreative Art machen, hatte ich schon eine kleine Idee für dieses nächste Buch. Und ich fragte ihn: ‚Können wir blasphemisch sein?‘ Er meinte: ‚Klar, sei blasphemisch.‘ Und ich fragte ihn: ‚Können wir die Bibel hernehmen und Abschnitte davon wie die Offenbarung des Johannes und die Versuchung Jesu dazu einsetzen, um die Leser auf eine Geschichte durch mein Leben in der Musik zu nehmen, aber aus einer anderen Perspektive? Nicht im autobiografischen Sinn?‘

Sprich: Was muss man machen, damit Dinge passieren? Um Kontakte zu knüpfen, einen Plattenvertrag zu kriegen, Manager und Buchhalter und Anwälte zu bekommen? All dieses Zeug. Er hat hier hervorragende Arbeit geleistet, um daraus — neben all den Anekdoten, die wir für ‘Biblical’ zusammengestellt haben — ein wirklich cooles, lustiges, interessantes Buch zu machen voller Insiderstorys darüber, wie die Rock’n’Roll-Maschine läuft.“ ‘Biblical: Rob Halford’s Heavy Metal Scriptures’ ist wie eingangs erwähnt derzeit nur auf Englisch zu haben. Wann die deutsche Ausgabe in die Buchläden kommt, steht bislang noch nicht fest.

BIBLICAL JETZT BEI AMAZON ORDERN!