Nachdem Regisseur Rob Reiner (‘This Is Spinal Tap’, ‘Harry und Sally’) und seine Frau Michele Singer Reiner durch Messerstiche umgebracht wurden, konzentrierten sich die polizeilichen Ermittlungen schnell auf Nick Reiner. Der Verdacht scheint sich erhärtet zu haben, denn die Justiz klagt den Sohn des Ehepaares des vorsätzlichen Mordes an. Dies berichtet unter anderem die New York Times.

„Sehr lauter Streit“

Demzufolge hat Nathan J. Hochman, der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, die Anklage bekanntgegeben. Nick Reiner selbst ist dafür am Dienstag, den 16. Dezember 2025 nicht vor Gericht erschienen. Laut seinem Anwalt Alan Jackson bekam der Beschuldigte keine medizinische Freigabe vom Gefängnis, um zum Gerichtsgebäude überführt zu werden. Weiterhin heißt es in dem Bericht, dass Michele und Rob Reiner schon „mehrere Stunden“ tot gewesen sind, bevor sie ihre Tochter Romy am Sonntag, den 14. Dezember 2025 um 15.30 Uhr Ortszeit gefunden hatte.

Darüber hinaus hatten sich die Eheleute und Nick Reiner zuvor heftig in die Haare gekriegt. Laut einem Bericht der New York Post gab es nur weniger Stunden vor der vermeintlichen Tat „einen sehr lauten Streit“ zwischen den dreien. „Sie hatten eine Auseinandersetzung bei Conans Weihnachtsparty“, wird ein Zeuge zitiert. „Und Rob hat den Leute erzählt, dass sie Angst haben um Nick, weil sich sein mentaler Zustand verschlimmert habe.“

Drogenprobleme

Sollte Nick Reiner verurteilt werden, hält das Strafmaß die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung bereit. Außerdem lässt die New York Times weiter wissen, dass Nick Reiner laut Alan Hamilton vom Los Angeles Police Department ohne Zwischenfälle am Sonntagabend in der Nähe des Exposition Park in Los Angeles, unweit des Campus der University of Southern California, festgenommen wurde.

Der 78-jährige Filmemacher Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, die typisch für Messerstiche sind. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Rob und Michele hinterlassen drei Kinder: Romy, Jake und Nick. Letzterer hatte lange Jahre mit Drogenproblemen zu kämpfen und war obdachlos. Nach mehreren Entzügen lebte er zuletzt wieder in Los Angeles — in der Nähe seiner Familie. Für den Film ‘Being Charlie’ arbeitete er als Drehbuchautor 2015 sogar mit seinem Vater zusammen.

