Robert Trujillo: Meine Rolle ist, das Team zu unterstützen

auch interessant

Robert Trujillo könnte zwar auch musikalisch einiges bei Metallica einbringen, doch der Bassist sieht seine Rolle bei den Thrash-Giganten eher im zwischenmenschlichen beziehungsweise Team-Bereich. Dies gab der 60-Jährige im ‘One Life One Chance With Toby Morse’-Podcast zu Protokoll, als sich das Gespräch um seine kreative Beteiligung drehte. „Wenn man als Song-Schreiber in eine neue Situation kommt, weiß man nicht, ob man ein Song-Schreiber sein wird“, analysierte Robert Trujillo.

Klare Priorität

„Und in meinen anderen Situation war ich ein Song-Schreiber — zu 100 Prozent. Sogar bei Ozzy Osbourne habe ich richtig Sachen geschrieben, bevor ich gegangen bin. Das war mir schon immer wichtig. Doch es ist so: Ich steige bei Metallica ein. Und diese Jungs schreiben fantastische Lieder. Da zwänge ich mich doch nicht plötzlich hinein. Ich möchte, dass die Leute glücklich sind und sich wohlfühlen. Meine Rolle ist, immer da zu unterstützen, wo es im Team gebraucht wird.“ Auch wenn Robert Trujillo nicht so oft in den Songwritingcredits auftaucht, so trage er doch dazu bei, weil er andauernd beim Schreiben anwesend sei und unter anderem mit James Hetfield jamme.

Nichtsdestotrotz hält es der Tieftöner für sehr wichtig, auf das Band-Klima zu achten. „Wie geht man auf die Persönlichkeiten ein? Man wird mit diesen Menschen leben. Das muss man respektieren. Und man muss die Menschen respektieren, wenn man in der Gegenwart der anderen ist. Des Weiteren muss man helfen, Leute zu tragen. All dieses Zeug spielt mit rein. Man hilft einander durchs Leben. Alle arbeiten zusammen. Und die schwachen Verbindungen werden echt schnell getrennt. Das ist ein Punkt bei unserem Team: Alle kommen miteinander aus. Man ist aus den richtigen Gründen da und vertraut allen. Und so soll es auch sein.“

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.