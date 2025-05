Wie das Boulevard-Portal TMZ berichtet, hat der renommierte Rock-Musiker und -Gitarrist Rick Derringer Anfang dieser Woche das Zeitliche gesegnet. Der US-Amerikaner verstarb am Montag, den 26. Mai 2026 im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Ormond Beach, Florida. Anwesend waren seine Ehefrau Jenda Derringer sowie sein enger Freund und Pfleger Tony Wilson.

Umtriebig

Rick Derringer hatte sich offenbar erst vor zwei Monaten einer Operation unterzogen, bei der ihm ein dreifacher Bypass gelegt wurde. Grundsätzlich sei es ihm danach gutgegangen, lässt Wilson verlauten. Doch am Montag habe sich der Rocker gerade fertig fürs Bett gemacht und dabei nach seinem Lieblingskissen gegriffen. Dabei sei er in eine Art Schockzustand geraten und später im Krankenhaus gestorben, nachdem die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet wurden. Bekanntheit erlangte Rick Derringer bereits mit 17 Jahren, als er mit seiner Band The McCoys und dem Song ‘Hang On Sloopy’ 1965 einen Nummer 1-Hit hatte, wodurch er die Beatles mit deren ‘Yesterday’ von der Chart-Spitze stieß.

In den nachfolgenden Jahren musizierte Rick unter anderem mit Johnny Winter und Edgar Winter, mit dem er in White Trash zusammen spielte. Mit seiner eigenen Band Derringer veröffentlichte er vier Longplayer, ging auf Tourneen und eröffnete bei den letzten beiden Led Zeppelin-Konzerten mit Originalmitgliedern. In den Achtziger- und Neunziger Jahren nahm Rick unter anderem mit Alice Cooper, Richie Havens, Todd Rundgren, Steely Dan, Barbra Streisand, Kiss, Bonnie Tyler und Cyndi Lauper auf. Darüber hinaus entdeckte er Weird Al Yankovic, für den er sechs Alben produzierte.

