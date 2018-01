Rumahoy: Exklusive Videopremiere von ‚Forest Party‘

Foto: Rumahoy. All rights reserved.

Bands, die sich dem Banner „Pirate Metal“ unterwerfen, müssen a) Party-Musik machen, b) viel Alkohol konsumieren, und c) sich selbst nicht allzu ernst nehmen.

Selbiges gilt natürlich auch für die Anhänger derartiger „Musik“, die zwar ohne a) auskommen, dafür jedoch auch b) und c) streng beherzigen sollten. Denn nur dann ist Raum für YAAAAAAAAARRRRRRRRR!

Die maskierten Rumahoy-Piraten sind die wohl versoffenste und asozialste Bande von Freibeutern. Wie sonst ist es zu erklären, dass sie sich in einen Wald verlaufen haben? Und was macht man dort? Na klar, eine Party!

Seht hier die exklusive Videopremiere von ‚Forest Party‘:

Rumahoy-Anführer Captain Yarrface lallte folgende Worte: „Ahoi, ihr Piraten! Wenn wir nicht damit beschäftigt sind, auf den Meeren von Rum und Schätzen zu segeln, suchen wir die Wälder unserer Heimat North Carolina heim. Dort trinken wir Ale und rauben Frauenzimmer an ursprünglichen Lagerfeuern. Feiert mit uns die Party im Wald! Yarr!“

Wer jetzt immer noch nicht von dieser Seite geflüchtet ist, dem sei gesagt, dass am 9. Februar das Rumahoy-Album THE TRIUMPH OF PIRACY erscheinen wird.